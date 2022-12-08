Він назвав реакцію на обстріли "тріском на весь Всесвіт".

Президент Російської Федерації Володимир Путін звинуватив Україну в тому, що російська армія обстрілює критичну інфраструктуру країни.

Така заява прозвучала після церемонії нагородження російських окупантів у Георгіївському залі Великого Кремлівського палацу, пишуть російські ЗМІ.

"Зараз багато шуму з приводу наших ударів по енергетичній інфраструктурі сусідньої країни. Так, ми робимо це. Але хто почав? Хто вдарив по Кримському мосту, хто підірвав лінії електропередачі з атомної електростанції Курська, хто не подає воду в Донецьк? Неподання води в мільйонне місто - це акт геноциду. Ніхто ніде словом про це не обмовився. Взагалі мовчок повний. Варто нам тільки поворухнутися щось зробити у відповідь - шум, гам, тріск на весь Всесвіт", - заявив Путін.

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За словами російського диктатора, це не заважатиме Росії "виконувати бойові завдання".

Масовані обстріли України

Як повідомляв УНІАН, восени армія РФ почала масовано обстрілювати критичну інфраструктуру України. Після атак в країні почалися відключення світла, 23 листопада стався блекаут.

Партнери України передають трансформатори і генератори, які повинні полегшити ситуацію з енергозабезпеченням.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков після одного з обстрілів заявив, що українці залишилися без тепла і світла через те, що влада "відмовляється від переговорів" і не хоче "вирішувати проблему".

За даними голови Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова, у Росії вистачить озброєння ще на кілька масштабних атак.

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