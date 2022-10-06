Вагони з боєприпасами були відправлені на Донецькій та Херсонський напрямки.

У жовтні Росія з Білорусі вивезла майже 30 вагонів з боєприпасами для посилення російських окупаційних військ у війні проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України, бригадний генерал Олексій Громов розповів під час онлайн-брифінгу.

Він сказав, що в межах Волинської, Рівненської, Житомирської, Чернігівської і Сумської областей обстановка характеризується як стабільна і контрольована.

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"Воєнно-політичне керівництво Білорусі продовжує надавати допомогу агресору у війні проти України. За отриманою інформацією, в рамках двосторонньої домовленості, на даний час триває робота групи офіцерів південного воєнного округу збройних сил країни-агресора з метою відбору і подальшого переміщення для потреб агресора автомобільних шин, вузлів, агрегатів та інших запасних частин до бронетехніки противника. Робота триває на білоруських складах, базах та арсеналах", - заявив Громов.

"Крім того, з початку жовтня з білоруських арсеналів зберігання ракет та боєприпасів направлено до окупаційних військ на Донецькій та Херсонський напрямок майже 30 вагонів з боєприпасами", - наголосив ГРомов.

Він додав, що загалом від початку повномаштабної агресії з території Білорусі було відправлено 26 ешелонів загальною кількістю майже 250 вагонів та вагою понад 10 тис тонн.

Війна в Україні: головні новини

Продовжується контрнаступ ЗСУ на півдні й сході України. З 1 жовтня ЗСУ звільнили вже 29 населених пунктів у Херсонській області.

Британська розвідка зауважує успіхи українських військ на східному березі річки Інгулець і на західному березі Дніпра. Проте поки це не загрожує оборонним позиціям окупантів.

Водночас, на думку аналітиків Інституту вивчення війни, українці рухаються у бік Луганської області.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 61 330 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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