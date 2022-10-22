Президент показав наслідки одного з ударів.

В ході масованої атаки по мирних населених пунктах України 22 жовтня російські окупанти випустили 36 ракет. Більшість з них збили, але є влучання. На місцях працюють рятувальні служби та енергетики.

Такою інформацією поділився президент України Володимир Зеленський в офіційному Telegram-каналі.

"Агресор продовжує тероризувати нашу країну. Із ночі ворог здійснив масовану атаку: 36 ракет, більшість яких збито. Дякую всім службам ППО за роботу. Усім енергетикам і службам, які працюють зараз на місцях влучання та відновлюють нашу інфраструктуру. Ви – наші герої!", — написав Зеленський.

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Президент також опублікував фото з наслідками удару по одному з енергетичних об'єктів України. Кадр демонструє пожежу біля електричних веж, обірвані дроти і руїни будівлі.

Масована атака по Україні 22 жовтня: основні подробиці

Сьогодні рашисти здійснили черговий масштабний обстріл мирних міст нашої країни. Головною ціллю окупантів були об'єкти енергетичної інфраструктури. Наприклад, у Луцьку один з них повністю знищили.

Удари було зафіксовано в Ковелі, Хмельницькій, Одеській, Рівненській та Черкаській областях. Після цього в багатьох населених пунктах почалися проблеми з електрикою, водопостачанням та підключенням до Інтернету.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що з 7 до 11 ранку противник випустив 18 крилатих ракет Х-101/х-555 та "Калібр" з десяти стратегічних бомбардувальників.

На місцях влучень працюють відповідні служби. Українців закликали економити електрику, щоб знизити навантаження на систему енергопостачання.

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