Ворог атакував "Калібрами" та Х-101/Х-555.

Знищено 18 крилатих ракет російських окупантів, які було випущено по українських містах під час обстрілу з 7 до 11 ранку в суботу, 22 жовтня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Командування Повітряних сил Збройних сил України у Facebook.

О 07:00 окупанти здійснили масований ракетний обстріл території України. Атаковано було об'єкти критичної інфраструктури в різних областях країни.

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"Ворог атакував щонайменше десятьма літаками стратегічної авіації Ту-160 та Ту-95 з району Волгодонська Ростовської області. Випущено 17 крилатих ракет Х-101 (Х-555)", - повідомили у Повітряних силах.

Крім того, окупанти атакували і з кораблів з акваторії Чорного моря крилатими ракетами "Калібр": усього 16 пусків.

"Авіацією, зенітними ракетними підрозділами та мобільно-вогневими групами знищено 18 крилатих ракет ворога: 13 КР Х-101/Х-555; 5 КР "Калібр", - йдеться у повідомленні.

Обстріл України 22 жовтня: що варто знати

Як повідомляв УНІАН, вранці в суботу, 22 жовтня, по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. В кількох областях пролунали вибухи.

Згодом стало відомо про влучання російських ракет в об’єкти інфраструктури в Рівненській, Черкаській, Хмельницькій, Волинській та Кіровоградської областей.

Протягом останніх тижнів російські окупанти завдають ударів по енергетичній інфраструктурі України.

З 10 жовтня внаслідок російських атак в Україні було зруйновано третину електростанцій. Українців закликали з 07:00 до 23:00 мінімізувати користування електроенергією.

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