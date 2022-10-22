По області окупанти запустили 5 БПЛА.

У ніч на суботу російські окупанти атакували Черкаську область з допомогою дронів-камікадзе.

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Попередньо 5 дронами-камікадзе. Маємо прильоти на один із об’єктів критичної інфраструктури. На щастя, люди не постраждали", - зазначив він.

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"Звертаюсь до всіх: ЖОДНИХ ФОТО ЧИ ВІДЕО! Поширючи їх, ви власноруч шкодите ЗСУ і допомагаєте ворогу. Будьте свідомими! Від цього залежить наша безпека!", - закликав Табурець.

Також за даними Табурця, у Черкаській області наразі без світла Уманський район і частина Звенигородського району.

"Наразі без світла Уманський і частина Звенигородського районів. Це аварійне відключення спричинене ворожими атаками на енергооб'єкти сусідньої Кіровоградщини", - пояснив він.

Голова ОВА додав, що енергетики роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання, передусім - на об'єктах критичної інфраструктури.

Табурець закликав місцевих жителів економити електроенергію.

Сьогоднішня атака окупантів

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович заявив, що російські окупанти завдали ракетних ударів по важливих енергетичних об'єктах у двох районах Кіровоградської області.

Крім того окупанти ударили по низці інших областей.

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