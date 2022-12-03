Російські загарбники обстріляли Херсон.

Окупанти обстріляли Херсон, внаслідок чого місто знову залишилось без електропостачання.

"Російські загарбники обстріляли Херсон - пошкоджені електромережі. Місто знову залишилося без світла", - повідомив у Telegram голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

Янушевич зазначив, що ремонтні бригади енергетиків вже почали роботи, щоб повернути електроживлення у домівки херсонців.

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Ситуація у звільненому Херсоні

11 листопада українські військові зайшли у Херсон, який був окупований у перші дні повномасштабної війни Росії проти України. Перед відступом з міста російські окупанти підірвали телецентр, котельні та об'єкт обленерго.

26 листопада у Херсоні відновили електропостачання. Наступного дня електроенергію почали подавати у житлові будинки.

На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну в будинках херсонців почало з'являтися централізоване водопостачання.

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