Минулої доби сіра зона трохи розширилася.

Біля Авдіївки Донецької області наразі тривають важкі бої. Ситуація біля населеного пункту дуже важка. Окупаційні війська закидують позиції ЗСУ великою кількістю піхоти.

Як повідомили аналітики групи DeepState у звіті на YouTube, ворог намагається зайти в Степове. Минулої доби сіра зона трохи розширилася, але закріпитися росіяни не змогли - їх розбила артилерія наших захисників.

"Ворог намагається лізти до села будь-яким способом. Він ховається від ураження артилерії, FPV-дронів у залишках будинків, шукає підбиту техніку... вириває нори. Там територія всіяна трупами", — сказав аналітик Роман Погорілий.

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Також противник намагається протиснутися й зайти на територію Авдіївського коксохімічного заводу. Однак тут ЗСУ також не дають окупантам закріпитися. У зв'язку з цим окупаційні війська почали використовувати нову тактику. Вони підвозять техніку, щоб обстріляти будівлі заводу. Йдеться про танки, міномети та інше озброєння.

За останній тиждень ситуація біля промзони Авдіївки змінилася, оскільки противник побачив можливість продовжити тиск. Українським силам довелося відступити з деяких позицій. Активно використовуються FPV-дрони.

Водночас в районі Сєверного, Первомайського та Водяного ситуація особливо не змінилася. Росіяни продовжують атаки, але успіхів не мають. Важка ситуація і в районі Мар'янки. В північних передмістях населеного пункту тривають атаки, але істотних змін на лінії бойового зіткнення немає.

Війна в Україні - оборона Авдіївки

За даними ISW, окупанти штурмують Авдіївку з шести напрямків. Попри складні погодні умови, як російські, так і українські війська продовжують наземні атаки по всій території України, хоча й дещо повільнішими темпами через сніг і погану видимість.

Згідно з геолокованими кадрами показують, окупанти дещо просунулися на північний захід від Красногорівки в 7 км від Авдіївки і в східній частині промислової зони на південно-східній околиці міста.

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