Про це на брифінгу, у якому взяли участь й американські сенатори, заявив керівник ОП Андрій Єрмак.

Ворог концентрує угруповання задля проведення наступальних дій.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, про це на брифінгу з питань ситуації довкола протистояння повномасштабному вторгненню Росії та розвитку спроможностей Сил оборони України заявив керівник ОП Андрій Єрмак.

Зокрема, у брифінгу взяли участь й американські сенатори, яким Єрмак подякував за візит до України.

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"Ми в ОП щотижня проводимо брифінги. Для нас надзвичайно важливо, щоб ви як наші друзі та партнери не лише знали, що відбувається на полі бою, на лінії фронту. Важливо, щоб ви отримували оновлену інформацію щодо наших потреб і наших планів, наступних операцій. І ми продовжуватимемо цю роботу", - зазначив він.

Очільник ОП відзначив важливість інформування про поточну ситуацію безпосередньо з боку представників військового командування та ОП.

Зазначається, що учасники брифінгу заслухали дані щодо поточної ситуації на визначених ділянках фронту та оцінки можливих подальших дій російських військ.

Зокрема, було зазначено, що ворог концентрує угруповання задля проведення наступальних дій.

Також ішлося про потреби Сил оборони України у забезпеченні військовою технікою та боєприпасами.

Окремо було розглянуто питання захисту української критичної інфраструктури, яку й далі обстрілює ворог.

Водночас наголошувалося на важливості відновлення трансформаторів різної потужності та обладнання електростанцій, які були пошкоджені внаслідок обстрілів.

Крім того, ішлося про протидію ворожим кібератакам.

Удари по енергосистемі України

З жовтня 2022 року Росія намагається знищити енергетичну систему України, залишивши українців без електрики, опалення, водопостачання та зв'язку.

Перша серйозна ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. Відтоді по всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекауту.

Росія продовжила масовані обстріли України навіть у новорічну ніч.

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