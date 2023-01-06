За дев'ять років війни Російська Федерація жодного разу не дотримувалася домовленостей про перемир'я.

Про це повідомила заступник Міністра оборони Ганна Маляр у своєму Telegram-каналі. "За дев'ять років війни РФ жодного разу не дотримувалася домовленостей про перемир'я. Всього за час боїв періоду АТО було 11 спроб встановити більш-менш стійкий режим припинення вогню, про що сторони домовлялися в рамках Тристоронньої контактної групи...", - розповіла вона.

Проте всі "перемир'я" були зірвані навмисними діями ворога. "Наприклад, під час так званого "всеосяжного весняного перемир'я" 2018-го за 22 дні проголошеної "тиші" ворог здійснив щонайменше 153 обстріли, в результаті яких шестеро українських військовослужбовців загинули, 12 отримали поранення", - зазначила заступник міністра.

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Вона також нагадала, що під час проведення операції Об'єднаних сил Україна ще кілька разів домовлялася про двостороннє припинення вогню, проте його результати були аналогічними попереднім.

"Тільки в 2019 році бойові втрати української армії на Донбасі склали 97 загиблих. У 2020-му до початку останнього, липневого перемир'я, гине ще 32 військовослужбовців ЗСУ, 220 поранені", - повідомила Маляр.

За її словами, 27 липня 2020 року офіційно розпочався черговий "повний і всеосяжний режим припинення вогню", проте ворог його дотримувався лише півгодини. Зокрема, близько 00:20 окупанти обстріляли підрозділи 36-ї окремої бригади морської піхоти, а ще один обстріл був зафіксований близько 9 ранку.

"Нарешті, з 27 липня 2020 року по 27 липня 2021 року зафіксовано понад 2 тис. ворожих обстрілів. Тому тільки виведення військ Росії з території України означатиме реальне припинення вогню і закінчення агресії", - підкреслила заступник міністра.

Різдвяне перемир'я

Як повідомляв УНІАН, 5 січня президент РФ Володимир Путін доручив Міністру оборони Сергію Шойгу ввести з 12:00 6 січня до 00:00 7 січня "режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення".

У Кремлі закликали Україну зробити те ж саме.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Росія хоче використовувати Різдво як прикриття, щоб зупинити просування українських військ на Донбасі та підігнати ближче до позицій техніку, боєприпаси та мобілізованих.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав пропозиція РФ спробою загнати Україну в пастку.

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