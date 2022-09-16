За даними розвідки, у тих окупантів, які відмовились брати участь у бойових діях, вилучили зброю. Їх відпустили "на вільні хліба".

Російські військові на Херсонщині тікають через Дніпро на вкрадених у місцевих жителів моторних човнах.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

В ньому зазначається, що низка підрозділів окупаційної армії в Херсонській області отримала наказ про виведення особового складу на лівий берег Дніпра, використовуючи для цього маломірні плавзасоби – моторні човни, викрадені у навколишніх селах.

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"Поблизу місця паромної переправи через Дніпро зафіксовано появу кількох груп беззбройних рашистів по 10-20 чоловік. Ці військовослужбовці відмовились брати участь у бойових діях. В результаті, командири підрозділів зняли їх з усіх видів постачання, вилучили зброю та відпустили "на вільні хліба". Наразі вони вимушені жебракувати у місцевих жителів та шукають можливості повернутися додому", - сказано в повідомленні.

В українській розвідці зазначають, що підрозділи російських окупантів, які досі перебувають на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, відрізані від налагодженого постачання їжі та питної води.

"Зокрема, командування десантно-штурмового підрозділу повітряно-десантних військ ЗС РФ, який розташований неподалік Каховки, не може вирішити проблему забезпечення особового складу на передових позиціях питною водою та боєприпасами", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що місцеве населення відмовляється забезпечувати окупантів продовольством навіть під примусом.

"Наразі поповнення запасів води і боєкомплекту здійснюється винятково вночі цивільним автотранспортом, викраденим у найближчих населених пунктах", - повідомляє ГУР МО.

Війна в Україні: актуальні дані

Триває контрнаступ ЗСУ на півдні та в Харківській області. Звільнено вже тисячі квадратних кілометрів окупованої території, включаючи Ізюм, Балаклію та Куп'янськ.

Разом з тим українські правоохоронці у деокупованих населених пунктах знаходять докази військових злочинів РФ, в тому числі місця тортур цивільних.

На Херсонському напрямку логістика ворога - під вогневим контролем ЗСУ. Як відзвітували в ОК "Південь", ЗСУ зробили неможливим використання окупантами Каховського мосту.

На Донецькому напрямку росіяни не припиняють спроб штурмів. Сили оборони України успішно відбили атаки в районах населених пунктів Одрадівка, Зайцеве, Бахмут, Весела Долина, Авдіївка та Новомихайлівка.

Але, як зазначив голова Луганської ОВВА, через успіхи контрнаступу ЗСУ окупанти почали переходити до оборони. Зафіксовано будівництво фортифікаційних споруд у Сватовому-Троїцькому-Кремінній.

З початку повномасштабного вторгнення захисники ліквідували вже 54 050 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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