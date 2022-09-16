Вертоліт знищено зенітними ракетними підрозділами ЗСУ.

Вчора на східному напрямку знищено черговий вертоліт окупантів Ка-52 та безпілотник.

Про це у Telegram повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

"15-го вересня зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил Збройних сил України на східному напрямку знищено черговий вертоліт Ка-52 та БпЛА оперативно-тактичного рівня", - сказано в повідомленні. Відео дня

Це не перший "приземлений" Ка-52 окупантів в Україні. Українські військові вже неодноразово звітували про збиття бойових вертольотів росіян.

За півроку війни ЗСУ знищили 216 гелікоптерів

Про це йдеться у даних Генштабу щодо втрат Росії у війні з Україною.

Також Збройними силами знищено 250 літаків і 908 ворожих БПЛА.

Війна в Україні: актуальні дані

Триває контрнаступ ЗСУ на півдні та в Харківській області. Звільнено вже тисячі квадратних кілометрів окупованої території, включаючи Ізюм, Балаклію та Куп'янськ.

Разом з тим українські правоохоронці у деокупованих населених пунктах знаходять докази військових злочинів РФ, в тому числі місця тортур цивільних.

На Херсонському напрямку логістика ворога - під вогневим контролем ЗСУ. Як відзвітували в ОК "Південь", ЗСУ зробили неможливим використання окупантами Каховського мосту.

На Донецькому напрямку росіяни не припиняють спроб штурмів. Сили оборони України успішно відбили атаки в районах населених пунктів Одрадівка, Зайцеве, Бахмут, Весела Долина, Авдіївка та Новомихайлівка.

Але, як зазначив голова Луганської ОВВА, через успіхи контрнаступу ЗСУ окупанти почали переходити до оборони. Зафіксовано будівництво фортифікаційних споруд у Сватовому-Троїцькому-Кремінній.

З початку повномасштабного вторгнення захисники ліквідували вже 54 050 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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