Росіяни організували масові рейди на торговельних об’єктах на предмет виявлення фактів гривневих розрахунків.

Російські загарбники намагаються вилучати з обігу гривню на окупованій частині Луганської області, але місцеві мешканці пручаються.

Луганська обласна військова адміністрація повідомила у Telegram, що росіяни організували масові рейди на торговельних об’єктах на предмет виявлення фактів гривневих розрахунків з населенням.

Як зазначається, загарбники вимагають встановлювати цінники тільки в рублях, що призвело до переходу населення на безготівкову оплату. Крім того, гривню продовжують приймати на ринках.

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"Ворог вилучає термінали й погрожує штрафними санкціями. Але обіг гривні не припиняється. Нововведень дотримуються лише супермаркети. На ринках та в маленьких магазинах продовжують приймати гривню, зокрема, на банківську картку", - розповіли в ОВА.

Ситуація у Луганській області

Раніше у Луганській ОВА заявляли, що Збройні сили України поступово просуваються на напрямку Сватове — Кремінна.

3 січня повідомлялося, що російські окупанти після загибелі сотень мобілізованих посилили репресії щодо мирного населення на тимчасово окупованих територіях України. Є інформація про розстріли у Луганській області.

5 січня Гайдай стало відомо, що окупанти на Луганщині закривають на в’їзд-виїзд села, вивозять місцеве населення до обласного центру і піддають тортурам через підозри у коригуванні вогню ЗСУ по їхніх позиціях.

Увечері 6 січня біля Щастя за допомогою саморобного вибухового пристрою українські партизани знищили залізничне полотно на ділянці між Луганськом та селом Лантратівка.

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