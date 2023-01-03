Глава Луганської ОВА повідомив, що хлопців, які відмовляються воювати, вивозять до в'язниці в Луганськ.

Російські окупанти після загибелі сотень мобілізованих посилили репресії щодо мирного населення на тимчасово окупованих територіях України. Є інформація про розстріли.

"Вони бачать, що вибухають склади з боєкомплектом. Вони бачать, що вибухають казарми з мобілізованими. Від цього всього їм зриває дах. Починаються досить жорсткі дії з їх боку. У нас є інформація про те, що напідпитку військові стріляють в цивільних. Можуть цивільного чоловіка розстріляти, тому що їм здається, що він нібито допомагає українським військовим", - розповів глава Луганської ОВА в ефірі телемарафону.

За його словами, російські окупанти саджають у в'язниці тих, хто відмовляються брати участь у бойових діях. Повідомляється, що з кожного населеного пункту вже вивезли кілька десятків місцевих жителів.

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"У нас є інформація про те, що молодих хлопців просто хапають, і, якщо вони не хочуть йти на фронт, вивозять в Луганськ і там садять по тюрмах. Є інформація, що по 10-15 цивільних з того чи іншого села забирають і вивозять, таким чином лякають місцевих, щоб вони не допомагали ЗСУ... це все говорить про те, що вони знаходяться на піку нервового зриву", - підсумував Гайдай.

"Бавовна" у російських окупантів - що відомо

У новорічну ніч ЗСУ в Донецькій області знищили близько 400 російських окупантів, а ще близько 300-отримали поранення. Відзначається, що мобілізованих росіян розташували в будівлі ПТУ №19.

Крім того, ЗСУ "привітали" з Новим роком не тільки "мобиків" в Макіївці, але й окупантів під Шахтарськом.

Також спецпідрозділ 92-ї бригади ЗСУ опублікував кадри роботи за місцем скупчення військ і техніки противника в Сватове. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, після "святкових салютів" значно постраждала Логістика ворога на цій ділянці фронту.

3 грудня Генштаб ЗСУ підтвердив успішну поразку скупчення росіян у Чуланівці Херсонської області в новорічну ніч. Втрати противника склали близько 500 пораненими та ліквідованими окупантами.

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