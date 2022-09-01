Це ще один доказ справжньої ваги російських "гарантій" для будь-яких посередників, зазначили в Офісі президента України.

Росія завдає демонстративних ударів по Енергодару, б'ючи по офіційному маршруту місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), щоб звинуватити в цьому Україну.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

"Зруйновано будинки. Це демонстрація справжньої "зацікавленості" РФ у перевірці. І це ще один доказ справжньої ваги РФ "гарантій" для будь-яких посередників", - зазначив Подоляк. Відео дня

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар 4 березня. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. З початку серпня окупанти періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.

На прохання уряду України МАГАТЕ сформувало місію для візиту на захоплену окупантами електростанцію. До її складу увійшли 14 міжнародних експертів.

31 серпня близько 15.00 делегація МАГАТЕ з Києва прибула до Запоріжжя.

Обстріли Енергодара і ЗАЕС Росією: що відомо

Сьогодні, 1 вересня, у Запорізькій обласній військовій адміністрації повідомили, шо окупанти ведуть артобстріл заздалегідь погодженого маршруту слідування місії МАГАТЕ із Запоріжжя до ЗАЕС.

Також сьогодні, 1 вересня, компанія "Енергоатом" повідомила, що о 4:57 внаслідок чергового мінометного обстрілу російськими окупаційними військами майданчика Запорізької атомної електростанції спрацював аварійний захист і відключився працюючий 5-й енергоблок.

Сьогодні, 1 вересня, в українській розвідці повідомили, що над Енергодаром "працювала" група російських ударних вертольотів К-52, які завдавали ударів по житлових кварталах. Також було завдано мінометного удару в безпосередній близькості від території ЗАЕС і атомних реакторів.

Місія МАГАТЕ вирушила із Запоріжжя до Енергодару, незважаючи на повідомлення про інтенсивний обстріл.

Глава МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив, що, знаючи про "посилення військової активності у цьому районі", планує продовжити місію на об’єкт і зустрітися з його персоналом.

Вас також можуть зацікавити новини: