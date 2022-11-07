В окремих випадках людей вивозять за територію Херсонської області, їх тримають у Сімферополі в СІЗО.

Російські окупанти регулярно затримують і вивозять мешканців Херсонщини за підозрою у співпраці з СБУ та ЗСУ, наразі у полоні знаходиться кілька сотень людей.

Як повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в ефірі інформаційного телемарафону: "У нас повідомлення про те, що людей затримують, кожен день з’являються. Частину цих людей – на щастя, більшість – відпускають через тиждень – два тижні, але це люди, щодо яких не вдалося довести, що вони мають відношення до співпраці з СБУ, ЗСУ або Рухом спротиву".

За словами Соболевського, в окремих випадках людей вивозять навіть за територію Херсонської області, їх тримають у Сімферополі в СІЗО і там проводить ФСБ свої слідчі дії.

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"Таких випадків так само, на жаль, дуже багато. Зараз ми можемо говорити, що декілька сотень людей знаходиться в полоні у окупантів", - сказав заступник голови облради.

Він зазначив, що окупанти продовжують депортацію українців з населених пунктів Херсонщини і все жорсткіше поводяться з нашими людьми, примушуючи їх виїжджати спочатку до Криму, а потім до Краснодарського краю.

"По всій області більшість людей відмовляються виїжджати. Навіть з Херсона люди якщо виїжджають, то намагатися залишатися в Херсонській області, адже розуміють, що якщо виїхати до Криму, буде дуже важко повернутися в Україну", - сказав Соболевський.

Ситуація в Херсонській області

У Бериславі на Херсонщині окупанти змушують місцевих евакуюватися до 10 листопада. Людей із Херсонщини вивозять в окупований Крим із подальшим переселенням на територію Росії.

У російських пабліках розповсюджується інформація про те, що російські війська начебто відступають із правого берега Херсонщини на лівий.

За інформацією Генштабу, російську окупаційну адміністрацію з Херсона переміщено до Скадовська.

Також у Генштабі повідомляють, що окупанти у Херсоні перевдягаються у цивільний одяг, займають будинки мирних жителів та готуються до вуличних боїв у місті.

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