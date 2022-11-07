Російський військовий зізнався, що пропагандисти брешуть про успіхи ЗС РФ у Херсонській області.

Окупант Роман Федорінов з танкового батальйону 205-ї окремої мотострілецької бригади зізнався, що справи у росіян в Херсонській області погані.

У розмові з батьком, запис якого був перехоплений розвідкою, Федорінов порадив не слухати новини.

Військовий, зокрема, розповів, що вже їде до Криму ремонтувати танк.

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"У Крим (їду - ред.) орієнтовно. Ось сьогодні повинні виїхати. А так ці чотири дні не припиняли бомбити. Бомбили і бомбили 152 мм", - поскаржився військовий.

На запитання батька, чи правда, що Росія почала наступ в Херсонській області, Федорінов відповів: "Це новини - не слухайте! Дурять".

Війна - новини: ситуація в Херсонській області

Хоча просування українських сил на півдні та сході сповільнилося, це не заважає захисникам бити по логістиці окупантів в глибокому тилу.

В Херсонській області триває депортація місцевого населення з правого берега і 15 км "зони" лівобережжя Херсона, а також "евакуація"окупаційної влади в інші підконтрольні Росії райони.

Експерти розійшлися в думках, чи готовий ворог битися до останнього солдата за Херсон, або ж змирився з втратою ще одного міста. Генштаб ЗСУ вважає, що повідомлення про нібито "паніку" російських військ в Херсонській області перебільшують - таким чином, противник хотів заплутати українське командування.

Разом з тим західні аналітики вважають, що Росія ще сама не до кінця визначилася з долею захопленої частини півдня. На думку української розвідки, під час відступу РФ може піти на будь-якого роду провокації - аж до підриву Каховської дамби або Запорізької АЕС, маючи намір знищити цивільну інфраструктуру.

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