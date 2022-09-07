Завдяки супутниковим знімкам журналістам вдалося ідентифікувати точне місце її розташування.

Супутник Planet Labs 7 вересня зафіксував в Херсоні нову паромну переправу, яку використовують російські окупанти.

Світлини опублікував проект "Схеми".

На супутниковому фото видно, що біля одного з причалів тимчасового окупованого міста, де неподалік розташований пам’ятник Першим херсонським корабелам, організована переправа для перевезення вантажних автомобілів.

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Нагадаємо, Збройні Сили України дають гідну відсіч супротивникам, під Херсоном з ладу були виведені низка мостів, зокрема Антонівський, Дар'ївський та Каховський. Це значно погіршило логістику окупантів.

Росіяни намагаються облаштувати альтернативні переправи, але успіху не мають. Зокрема, сьогодні на Херсонщині було знищено баржу з окупантами та бойовою технікою.

29 серпня українське військове командування офіційно заявило про початок контрнаступу на півдні. Швидких результатів досягти не вдасться, адже її метою насамперед є знищення логістичних вузлів окупантів, пошуки "больових точок" РФ. Це, на думку аналітиків з Інституту вивчення війни, руйнує потенціал російського угрупування і перешкоджає проведенню запланованого Кремлем "референдуму".

Водночас президент Володимир Зеленський натякнув, що контрнаступ стосується не одного, а багатьох напрямків.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже понад 50 тисяч окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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