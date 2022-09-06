26 серпня Збройні сили України "зупинили експлуатацію" Дар’ївського мосту на Херсонщині.

Супутник Planet Labs зафіксував знищену понтонну переправу у Дар’ївці Херсонської області, яку російські окупанти використовували для перекидання військ і техніки через річку Інгулець.

Про це повідомляє проект Схеми.

На знімках за 5 вересня помітні значні пошкодження самого Дар’ївського мосту, поруч з яким окупанти звели понтонну переправу.

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Також можна побачити й пошкодження будівлі біля річкового причала, де з початку повномасштабного вторгнення Росії стоїть неідентифіковане судно.

Приблизно за 250 метрів від переправи супутник також зафіксував скупчення російської військової техніки та велику кількість окопів.

Напередодні в ЗСУ підтвердили знищення цієї переправи. Зазначалося, що ракетно-артилерійські підрозділи виконали 370 вогневих завдань по ППО ворога, районів зосередження сил і засобів, станцій РЛБ й понтонів неподалік Дар’ївки і вздовж Каховської ГЕС.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська не полишають намірів захопити Донбас. За минулу добу ЗСУ успішно відбили спроби наступу ворога в районах Соледара, Зайцевого, Шахти Бутівка та Спартака.

Через збільшення обстрілів з боку Росії Україна посилює оборону кордонів Сумської та Чернігівської областей для недопущення повторного наступу з РФ.

29 серпня українське військове командування офіційно заявило про початок контрнаступу на півдні. Швидких результатів досягти не вдасться, адже її метою насамперед є знищення логістичних вузлів окупантів, пошуки "больових точок" РФ. Це, на думку аналітиків з Інституту вивчення війни, руйнує потенціал російського угрупування і перешкоджає проведенню запланованого Кремлем "референдуму".

Водночас президент Володимир Зеленський натякнув, що контрнаступ стосується не одного, а багатьох напрямків.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже понад 50 тисяч окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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