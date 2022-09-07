Підтверджені втрати ворога складають 30 військових та 2 бойові машини піхоти.

На Херсонщині знищено баржу з окупантами та бойовою технікою.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, коментуючи обстановку станом на 13:00.

Назаров зазначив, що підрозділи ЗСУ продовжують позиційні бої та методично завдають ворогу втрат у логістиці та управлінській діяльності, чим суттєво деморалізують особовий склад окупаційних військ.

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"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано вогневе ураження районів зосередження живої сили, озброєння, військової техніки ворога та пунктів управління. При спробі ворога налагодити альтернативну переправу в районі Голої Пристані (Херсонщина – УНІАН) знищено баржу з окупантами та бойовою технікою на борту. Вогневий контроль Каховського мосту не дозволяє ворогу провести ремонтні роботи", - повідомив Назаров.

Підтверджені втрати ворога складають 30 військових та 2 бойові машини піхоти.

Спікер нагадав, що при спробі атакувати позиції ЗСУ ударний ворожий гелікоптер К-52 був збитий силами Протиповітряної оборони.

"Запаси боєприпасів ворога зменшено ще на 1 склад в Бериславському районі", - сказав він.

В той же час ворог намагається утримувати займані рубежі, завдаючи ракетно-артилерійських та авіаційних ударів, як по позиціях Сил оборони, так і по мирних населених пунктах.

Назаров нагадав, що протягом ночі Бериславський район Херсонщини був обстріляний з важкої артилерії, 5 ракет реактивної системи залпового вогню "Смерч" випущено по відкритій місцевості в Баштанському районі Миколаївщини.

Він додав, що корабельне угруповання ворога у Чорному морі перебуває в постійній готовності до застосування 16 крилатих ракет типу "Калібр".

Нагадаємо, російські окупанти рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. Противникам, зокрема, вдалося взяти під контроль Херсон. Збройні Сили України дають гідну відсіч супротивникам, під Херсоном з ладу були виведені низка мостів.

Наприкінці серпня стало відомо, що ЗСУ на Херсонщині почали контрнаступальні дії, противник несе серйозні втрати. 6 вересня в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що на півдні нашої країни були знищені 35 супротивників і чотири ворожих бойових машини піхоти.

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