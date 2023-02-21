Тим часом у Бєлгородській області повідомляли про вибухи.

Ввечері російські заграбницькі війська почали обстрілювати Куп'янськ Харківської області.

Про це повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник у своєму офіційному Telegram-каналі "Генерал Марсель". Спочатку він повідомив про обстріл міста ракетами С-300, однак пізніше розповів про невдалі для окупантів пуски.

"Оновлення: усі ракети залишились "вдома" у ворога. Там краще, усе "по-домашнєму", - написав Мельник.

Відео дня

Тим часом Telegram-канали Бєлгорода спочатку повідомляли про "вильоти", а потім - про гучні вибухи та "хлопки" над областю.

Вибухи у Бєлгороді

Як відомо, російська загарбницька армія від початку повномасштабної війни запускає ракети по Харківській області з Бєлгородської. У мережі велика кількість відео з "вильотами".

Влітку місцеві Telegram-канали повідомляли про падіння у області ракет, які запускали по Україні. Вже восени у Бєлгороді ракета, яку запускали на Харків, влучила у житловий будинок.

Крім того, у Бєлгородській області горіли склад з боєприпасами, підстанція та нафтобаза.

У січні командир взводу російйських загарбників підірвав гранату поруч з боєприпасами. Вибух призвів до пожежі.

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