Місцева влада розповідає про "ефект лінзи".

"Спекотною погодою" пояснила влада Бєлгородської області Росії загоряння складу з боєприпасами.

Як повідомив в Telegram-каналі губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, "в результаті спекотної погоди (спрацював ефект лінзи) в районі села Тимоново сталося самозаймання боєприпасів, які ще не встигли знешкодити сапери".

Він стверджує, що постраждалих немає, але, "щоб забезпечити безпеку жителів, главою Валуйського округу було організовано підвезення і розміщення жителів в санаторії "Червона Поляна".

Він пише, що частина селян виїхала самостійно до родичів в інші населені пункти. Також він повідомив, що на місці працюють оперативні служби.

Нагадаємо, ввечері 18 серпня в Бєлгородській області раптово почав детонувати склад з боєприпасами загарбників. Була масштабна пожежа, лунали потужні вибухи.

Варто зазначити, що вибухи в Бєлгородській області вже не раз лунали після того, як РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну. Зокрема, у Бєлгороді була пожежа на нафтобазі.

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