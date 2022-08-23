"Спекотною погодою" пояснила влада Бєлгородської області Росії загоряння складу з боєприпасами.
Як повідомив в Telegram-каналі губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, "в результаті спекотної погоди (спрацював ефект лінзи) в районі села Тимоново сталося самозаймання боєприпасів, які ще не встигли знешкодити сапери".
Він стверджує, що постраждалих немає, але, "щоб забезпечити безпеку жителів, главою Валуйського округу було організовано підвезення і розміщення жителів в санаторії "Червона Поляна".
Він пише, що частина селян виїхала самостійно до родичів в інші населені пункти. Також він повідомив, що на місці працюють оперативні служби.
Нагадаємо, ввечері 18 серпня в Бєлгородській області раптово почав детонувати склад з боєприпасами загарбників. Була масштабна пожежа, лунали потужні вибухи.
Варто зазначити, що вибухи в Бєлгородській області вже не раз лунали після того, як РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну. Зокрема, у Бєлгороді була пожежа на нафтобазі.