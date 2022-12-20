Медзаклад перевантажений пораненими російськими солдатами.

Російські окупанти перетворили багатопрофільну лікарню в окупованому Луганську на військових шпиталь.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00.

Зазначається, що ворог продовжує використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров’я на тимчасово окупованій території для лікування поранених російських окупантів та найманців приватних військових кампаній.

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"Так, за наявною інформацією, у Луганську міська багатопрофільна лікарня облаштована під військовий шпиталь російських окупаційних військ, який вже перевантажений пораненими окупантами", - інформують у Генштабі.

Ситуація в Луганській області

18 грудня стало відомо, що у лікарнях в окупованому Луганську збільшилася кількість поранених російських загарбників.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, з початку грудня на окупованій території Луганської області росіяни посилили заходи примусової "мобілізації". Зокрема, у місті Красний Луч збільшилася кількість патрулів, які перевіряють документи у чоловіків, вручають "повістку" та відвозять до пункту збору "мобілізованих".

При цьому, за офіційними даними, в Луганській області українські воїни вже звільнили від окупантів 12 населених пунктів.

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