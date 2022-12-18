Водночас, в окупованому місті бракує усього необхідного для лікування у медичних закладах.

У лікарнях окупованого Луганська збільшилася кількість поранених російських загарбників.

Про це повідомляє Луганська військова обласна адміністрація у Telegram.

Зокрема, в лікарнях Луганська вже не вистачає найнеобхіднішого навіть для поранених.

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"Поранені росіяни, кому щастить, на їхню думку, живими дістатися до переобладнаних у шпиталі лікарень міста Луганськ, почали стикатися з іншими перепонами. Кількість госпіталізованих значно збільшилася, а поставки до медзакладів – ні. Вже не вистачає найнеобхідніших речей. Тому додаткові інвалідні візки та протипролежневі матраци шукають у місцевих жителів", - йдеться у повідомленні.

Водночас, самі медики на окупованих територіях визнають, що не готові приймати таку кількість поранених.

"Та і лікувати важких ніхто не вчив. Бо цьогоріч змінилася і структура травми, і принципи надання медичної допомоги. Якщо раніше вони зазвичай працювали з кульовими пораненнями та монотравмою, то зараз це політравма і переважно пов'язана з мінно-вибуховими травмами", - йдеться у повідомленні.

Ситуація у Луганській області

До середини листопада ВСУ вже звільнили від російських окупантів 12 населених пунктів.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що окупанти стягнули до Кремінської та Сватового тисячі мобілізованих росіян. Він сподівається, що підрозділи ЗСУ в кінці зими зможуть вийти на лінію розмежування 2014 року, а в 2023 році – деокупувати всю територію Луганської області.

14 грудня стало відомо, що окупанти ведуть підготовку до "оборони" Луганська. Для цього ворог планує використовувати неефективні бетонні конструкції.

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