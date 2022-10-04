За його словами, ще трохи й Харківська область буде повністю деокупована.

На лівому березі річки Оскіл Збройні сили України ведуть активні бойові дії з російськими окупантами.

Про це сказав військовослужбовець ЗСУ Юрій Федоренко в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Залишилось ще трохи й Харківщина буде повністю деокупована. У найближчий перспективі Луганщина також має бути звільнена від окупантів. На звільнених територіях одразу відновлюється повноцінне життя, служби тягнуть комунікації, розміновуються території", - поділився Федоренко.

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За словами військового, ворог підсилює пріоритетні напрямки резервами вагнерівців, чеченських бойовиків, мобілізованих з "ДНР" та "ЛНР".

"На рубежі, які є важливими для ворога, росіяни відсилають людей зі спеціальним призначенням, які стоять до останнього, але ЗСУ ефективно знищують противника незалежно від його підготовки", - наголосив Федоренко.

Війна в Україні

Як повідомляв УНІАН, зараз продовжується контрнаступ ЗСУ на півдні й сході країни.

На півдні України російські військові добровільно піднімають білий прапор і здаються в полон. Там їм дуже складно. Окупанти імітують підтягування резервів шляхом маневрування.

1 жовтня український прапор замайорів в Лимані Донецької області, однак у місті ще тривали бої. Сьогодні, 2 жовтня, Лиман був повністю зачищений від російських військ.

Як відомо, звільнення Лиману відкриває ворота для звільнення всього українського Донбасу.

Станом на 4 жовтня втрати окупаційної армії становлять близько 60 800 осіб.

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