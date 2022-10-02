Негативно впливають на російських військовослужбовців, зокрема, затримки та зниження рівня обіцяних виплат за участь у так званій "спецоперації".

Через зниження рівня морально-психологічного стану на окремих напрямках зафіксовані численні випадки, коли російські окупанти здаються полон та залишають свої позиції.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України за підсумками оперативної інформації станом на 18:00 у Facebook.

"Завдяки успіхам Сил оборони, на окремих напрямках зазначено зниження рівня морально-психологічного стану ворожого особового складу, що призводить до численних випадків здачі військовослужбовців в полон та залишення своїх позицій", - йдеться у повідомленні.

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У Генштабі додали, що перед звільненням населеного пункту Лиман окремі підрозділи противника намагалися відійти вглиб тимчасово окупованих територій.

"Так, 30 вересня в районі населеного пункту Щастя була виявлена колона із цивільних автомобілів та мікроавтобусів, в якій налічувалось понад 200 військовослужбовців зі складу 2 армійського корпусу російських окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі зауважили, що також негативно впливають на російських військовослужбовців затримки та зниження рівня обіцяних виплат за участь у так званій "спеціальній військовій операції".

Ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, зараз продовжується контрнаступ ЗСУ на півдні й сході країни.

На півдні України російські військові добровільно піднімають білий прапор і здаються в полон. Там їм дуже складно. Загарбники імітують підтягування резервів шляхом маневрування.

1 жовтня український прапор замайорів в Лимані Донецької області, однак у місті ще тривали бої. Сьогодні, 2 жовтня, Лиман був повністю зачищений від російських військ.

Як відомо, звільнення Лиману відкриває ворота для звільнення всього українського Донбасу.

ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення ліквідували вже 59 610 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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