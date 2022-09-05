Росія навряд чи зможе захопити всю Донецьку область до 15 вересня, як було наказано, і це ще сильніше ускладнить проведення псевдореферендумів.

Основні зусилля російських окупантів зараз зосереджені на двох напрямках на Донбасі. При цьому окупанти просуваються повільно і не зможуть до 15 вересня захопити всю Донецьку область. У районі Бахмута вони просуваються лише на кілометр за тиждень.

Такими висновками поділилися представники британської розвідки у традиційному щоденному звіті про війну в Україні.

"Незважаючи на свої зусилля щодо стримування недавніх українських наступальних дій, головними зусиллями Росії в Україні майже точно залишаються наступальні операції на Донбасі. Головними осями її наступу на Донбасі залишаються Авдіївка біля Донецька і, за 60 км на північ, околиці Бахмута. Хоча Росія домоглася найбільшого успіху в цьому секторі, її сили як і раніше просуваються до Бахмута всього на 1 км на тиждень", — заявили в британській розвідці.

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У звіті також сказано, що політична ціль Росії — захоплення всієї території Донецької області. Однак війська агресора неодноразово провалювали терміни окупації регіону.

Зараз, згідно з даними української влади, РФ прагне витіснити ЗСУ з Донеччини до 15 вересня. Представники британської розвідки вважають, що виконати цю ціль не вдасться, через що проведення так званих "референдумів" ще сильніше ускладниться.

Нагадаємо, радник ОПУ Олексій Арестович розповів про наказ президента Росії Володимира Путіна захопити Донецьку область до 15 вересня. Він також прокоментував ці плани і заявив, що у ворога "пупок розв'яжеться".

Схожої думки дотримуються військові експерти Олег Жданов і Андрій Риженко. Вони називають сценарій окупації Донецької області нереалістичним.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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