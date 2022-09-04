За словами експерта, відчуватиметься деяке посилення бойових дій, але без потужних витків.

Путін наказав окупантам до 15 вересня захопити всю Донецьку область. Однак потужного витка бойових дій на цій ділянці фронту чекати не варто.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, на Донецькому напрямку все ж варто очікувати посилення активності бойових дій, але не потужних наступів.

Відео дня

"У принципі, Росія не припиняла наступальні дії в Донецькій області, особливо на напрямках Бахмут і Авдіївка. Можуть будуть введені частини третього армійського корпусу, резервного, який вони там формували три місяці, але так і не доформували. Намагалися зібрати 15 тисяч, зібрали 10. Я так розумію, ті частини, які більш-менш укомплектовані, вони сьогодні тягнуть в Україну. Генштаб Збройних сил України дав інформацію, що вони можуть з’явитися або на Донецькому, або на Запорізьких напрямках, подивимось", - зазначив Жданов.

На його переконання, це не дасть можливості російським військам здійснити якийсь масштабний наступ навіть на окремому напрямку.

"Так, підсилення бойових дій будемо спостерігати, але масштабного наступу, думаю, не буде. Навіть ті навчання, які вони намагаються проводити разом із білоруськими збройними силами у вересні, я не думаю, що там буде можливість відкрити другий фронт, як дехто каже. Я думаю, що Лукашенко все-таки пропетляє до кінця цієї воєнної кампанії. Всі ознаки свідчать про те, що він не хоче втручатися. Російська Федерація не має такого війська, щоб розгорнути другий фронт. У них нема навіть війська для того, щоб значно підсилити той же Донецький напрямок", - додав експерт.

Жданов також наголосив, що інформація про наказ Путіна - це більш інформаційно-психологічна спецоперація.

"Розгортається велика інформаційна кампанія, що завтра підуть у наступ, і ми повинні злякатися і поступитися своєю територією", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російський диктатор Володимир Путін дав наказ захопити всю Донецьку область до 15 вересня. На цій ділянці фронту активізуватися бойові дії, які щодня наростатимуть.

Вас також можуть зацікавити новини: