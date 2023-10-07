Зокрема, у Лисичанську Луганської області окупанти організували військовий шпиталь у багатоквартирному будинку, де живуть цивільні мешканці.

У Лисичанську Луганської області окупанти організували військовий шпиталь у багатоквартирному будинку. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

"Російські окупанти продовжують розміщувати військові шпиталі в будинках з мирними жителями. Так, в місті Лисичанськ Луганської області російські окупаційні війська облаштували військовий шпиталь в багатоквартирному будинку міста, де наразі проживає цивільне населення", - інформує Генштаб.

Також повідомляється, що в населеному пункті Нижні Сірогози Херсонської області окупанти перемістили хворих цивільних людей з лікарні у приватні будинки, що знаходяться поруч, з метою звільнення палат лікарні для прийому поранених військовослужбовців окупаційних військ.

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Шпиталі на окупованих територіях

Наприкінці вересня Генштаб повідомив, що в Луганській області загарбники, які продовжують зазнавати значних втрат на сході, облаштували черговий військовий шпиталь, де на лікуванні перебувають понад 200 російських окупантів.

Перед тим, на Запоріжжі окупанти перетворили психоневрологічний інтернат у шпиталь. Обслуговуючий персонал інтернату було звільнено, а 200 пацієнтів зникли.

Раніше російські окупанти облаштували свій польовий шпиталь на території дитячого садочка у Запорізькій області. Перед цим вони перетворили на військовий шпиталь загальноосвітню школу в цій самій області.

Загалом, російські загарбники активно використовують цивільні заклади охорони здоров’я на тимчасово захоплених територіях України у власних цілях.

Нещодавно також повідомлялося, що в населеному пункті Новопетрівка Бердянського району Запорізької області на території корпусу дитячого санаторію "Весна" російські військовослужбовці облаштували військову базу, де знаходиться понад 800 російських військовослужбовців та розосереджена російська військова техніка. Усе це - в безпосередній близькості до житлових будинків місцевих жителів.

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