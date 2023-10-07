За попередньою інформацією були прильоти за межами обласного центру.

Сьогодні, 7 жовтня, у Миколаєві пролунало не менше чотирьох потужних вибухів.

Як повідомляє кореспондент УНІАН з місця подій, вибухи звучали практично відразу після початку повітряних тривог. За попередньою інформацією, були прильоти за межами обласного центру.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім підтвердив інформацію про прильоти, заявивши, що "повторний прихід там же". При цьому, він уточнив, що відповідні служби вже виїхали на місце.

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У місцевих пабліках пишуть про збиття БПЛА.

Місцевий ТГ-канал "Миколаївський Ванек" повідомляє про те, що ворог використовував балістику.

Також є інформація, що під час однієї з тривог ворог використовував ракети типу Х-35У.

Мер міста Олександр Сенкевич опублікував повідомлення, в якому закликав жителів не знімати відео та залишатися в безпечних місцях.

"Всю офіційну інформацію надам пізніше", - заявив Сенкевич.

Інформації щодо можливих постраждалих, а також руйнувань на даний момент немає.

Удар по Миколаєву

28 вересня 2023 року Росія завдала ракетного удару по Миколаєву. Під час атаки сталося влучання в об'єкт інфраструктури на околицях міста.

29 вересня 2023 року РФ завдала ракетного удару по Миколаєву. Противник влучив в об'єкт інфраструктури, який знаходиться на околиці міста.

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