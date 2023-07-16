Про причини займання наразі нема інформації.

У Брянську (РФ) горить військовий шпиталь для ветеранів.

Як повідомляють російські пабліки, будівля шпиталю горить вже не вперше. 18 червня там також сталася пожежа.

За даними каналу SHOT, інформація щодо постраждалих та причини пожежі уточнюються. На кадрах з місця події видно, що площа займання досить велика. Здійнявся величезний стовп диму.

Наразі екстрені служби намагаються ліквідувати пожежу.

Останні новини з Брянська

Брянська область останніми тижнями живе тривожно. Нещодавно бійці РДК кілька разів зайшли на територію Росії. У Кремлі заявили, що доповіли про прорив російського кордону Путіну. Пізніше в Бєлгородській області ввели режим контртерористичної операції.

ISW стверджує, що паніка, занепокоєння та відсутність згуртованості у коментуванні цих подій свідчать про те, що такого розвитку подій в РФ ніхто не очікував. Пропаганда зламалася у намаганнях коментувати події.

Крім "диверсій" та проривів, там трапляються пожежі. Як вже згадувалося, 18 червня Брянську горіла будівля військового шпиталю, який перебуває на стадії будівництва.

Вас також можуть зацікавити новини: