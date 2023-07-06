Загарбники облаштували військову базу на території дитячого санаторію.

У Запорізькій області понад 800 російських окупантів розмістилися поруч з житловими будинками місцевих жителів. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Зазначається, що російські окупанти цинічно продовжують порушення норм міжнародного гуманітарного права та використання дитячих закладів тимчасово окупованих населених пунктів для розміщення своїх військ, з метою використання цивільного населення в якості живого щита.

"Так, в населеному пункті Новопетрівка Бердянського району Запорізької області, на території корпусу дитячого санаторію "Весна", російські військовослужбовці облаштували військову базу, де знаходиться понад 800 російських військовослужбовців та розосереджена російська військова техніка в безпосередній близькості до житлових будинків місцевих жителів", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, в населеному пункті Чумаківка Херсонської області російські окупанти переобладнали під військову комендатуру базу відпочинку "Іва". "Там проводять допити та катують патріотично налаштованих громадян України", - йдеться у повідомленні.

Росія використовує цивільних як "щит" - останні новини

Раніше російські окупанти облаштували свій польовий шпиталь на території дитячого садочка у Запорізькій області. Перед цим вони перетворили на військовий шпиталь загальноосвітню школу в цій самій області.

Також в населеному пункті Новопсков Луганської області російські військовослужбовці завантажили меблі з пологового будинку на військові автомобілі та вивезли у невідомому напрямку, а саму територію пологового будинку загарбники облаштовують під польовий шпиталь.

Окрім шпиталів, росіяни облаштовують у закладах освіти катівні. Так, зокрема вони зробили у селищі Великі Копані Херсонської області: у спортзалі на території школи підрозділи Федеральної служби безпеки Росії проводять допити.

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