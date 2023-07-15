Обслуговуючий персонал інтернату було звільнено.

На тимчасово окупованій території Запорізької області російські окупанти кудись вивезли близько 200 пацієнтів психоневрологічного інтернату і перероблять його під свій шпиталь.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Наголошується, що російські загарбники продовжують використовувати цивільні заклади охорони здоров’я на тимчасово захоплених територіях України у власних цілях.

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"Зокрема, встановлено, що у населеному пункті Показне Запорізької області з будівлі Михайлівського психоневрологічного інтернату вивезено близько 200 пацієнтів у невідомому напрямку, а обслуговуючий персонал звільнено", - йдеться у повідомленні.

Надалі ж на території та в приміщеннях заплановано розміщення військового шпиталю для лікування поранених російських військовослужбовців.

Що передувало

Раніше російські окупанти облаштували свій польовий шпиталь на території дитячого садочка у Запорізькій області. Перед цим вони перетворили на військовий шпиталь загальноосвітню школу в цій самій області.

Також в населеному пункті Новопсков Луганської області російські військовослужбовці завантажили меблі з пологового будинку на військові автомобілі та вивезли у невідомому напрямку, а саму територію пологового будинку загарбники облаштовують під польовий шпиталь.

Окрім шпиталів, росіяни облаштовують у закладах освіти катівні. Так, зокрема вони зробили у селищі Великі Копані Херсонської області: у спортзалі на території школи підрозділи Федеральної служби безпеки Росії проводять допити.

Нещодавно також повідомлялося, що в населеному пункті Новопетрівка Бердянського району Запорізької області на території корпусу дитячого санаторію "Весна" російські військовослужбовці облаштували військову базу, де знаходиться понад 800 російських військовослужбовців та розосереджена російська військова техніка. Усе це - в безпосередній близькості до житлових будинків місцевих жителів.

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