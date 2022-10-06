Налякані росіяни шукають українських диверсантів та партизанів.

Окупанти в паніці через контрнаступ ЗСУ. На Луганщині, у Рубіжному, вони ввели комендантську годину та посилили фільтрацію, шукають українських диверсантів та партизанів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"В населеному пункті Рубіжне Луганської області, з метою пошуку українських диверсантів та партизанів, окупанти ввели комендантську годину та посилили фільтраційні заходи", - йдеться у повідомленні.

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У Генштабі також наголосили, що продовжує надходити інформація про мінування російськими загарбниками об’єктів інфраструктури міста Енергодар.

Також повідомляється, що в результаті поступового звільнення Силами оборони тимчасово захоплених територій, одночасно з відходом підрозділів російських окупаційних військ, відзначається виїзд поплічників окупаційної влади.

"Так, за наявною інформацією, з населеного пункту Сватове до Новопскова Луганської області зафіксовано переміщення трьох автобусів прихильників окупантів", - додали у Генштабі.

Схожа ситуація на тимчасово зайнятій території Херсонської області, де представники приватних охоронних кампаній з ТОТ АР Крим планують евакуюватися назад на півострів.

Війна в Україні: що відомо про ситуацію на фронті

На тлі контрнаступу ЗСУ учора Зеленський анонсував плани, які порадують українців та засмутять окупантів. За минулу добу захисники України відбили атаки противника в районі 8 населених пунктів, а окупанти завдали 5 ракетних та 8 авіаційних ударів по нашій території. У відповідь українська авіація завдала понад 15 ударів по противнику.

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