Підтверджено ураження 12 районів зосередження озброєння та військової техніки та знищено 4 ЗРК противника.

Українська авіація завдала понад 15 ударів по противнику.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Авіація Сил оборони завдала понад п’ятнадцять ударів. Підтверджено ураження дванадцяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотирьох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, збито дев’ять ворожих БпЛА", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили два пункти управління, 14 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, а також вісім інших важливих об’єктів ворога.

Сьогодні вночі на півдні знищено 9 безпілотників-камікадзе іранського виробництва.

Атака дронів-камікадзе

У середині серпня стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників.

23 вересня МЗС України за дорученням президента позбавило посла Ірану акредитації, а також наказало суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві у відповідь на продаж Росії ударних безпілотних апаратів.

Останнім часом російські окупанти майже щодня атакують Одеську та Миколаївську області дронами-камікадзе.

За даними об’єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України, підрозділи протиповітряної оборони знищують дрони-камікадзе іранського виробництва вдвічі частіше, ніж вони досягають мети.

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