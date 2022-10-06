За добу окупанти завдали 5 ракетних та 8 авіаційних ударів по території України.

За добу окупанти завдали 5 ракетних та 8 авіаційних ударів по території України. Наші ж захисники відбили атаки противника в районі 8 населених пунктів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Протягом минулої доби окупанти завдали 5 ракетних та 8 авіаційних ударів, здійснили понад 65 обстрілів з РСЗВ. Від ворожих ударів постраждали об’єкти та цивільне населення понад тридцяти населених пунктів. Серед них - Біла Церква, Куп’янськ, Білогорівка, Сіверськ, Карлівка, Кривий Ріг, Запоріжжя, Гуляйполе, Прогрес, Нікополь та Мирне", - йдеться у повідомленні.

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Тим часом, залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. У Генштабі також наголосили, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Виїмка, Соледар, Одрадівка, Бахмутське, Бахмут, Красногорівка, Майорськ та Новомихайлівка.

Тим часом на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснював обстріли.

Так, на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Рожковичі та Фотовиж Сумської області. На Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Уди, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Огірцеве, Глибоке, Нескучне та Мілове.

На Краматорському напрямку ворог атакував неподалік Верхньокам’янського, Іванівки, Серебрянки та Спірного, а на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Одрадівка, Майорськ, Нью-Йорк та Юр’ївка.

Тим часом на Авдіївському напрямку окупанти гатили в районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Водяне, Піски, Красногорівка, Мар’їнка, Парасковіївка, Новомихайлівка.

У Генштабі також повідомили, що на Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог завдав вогневого впливу в районах населених пунктів Новопіль, Времівка, Велика Новосілка, Шахтарське, Золота Нива, Полтавка, Гуляйполе, Червоне, Павлівка, Гуляйпільське, Дорожнянка та Новоукраїнка.

На Південнобузькому напрямку окупанти продовжують перегрупування та відведення своїх підрозділів. Обстріляли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії понад 30 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Зокрема, Велике Артакове, Білогірка, Благодатівка, Андріївка, Первомайське, Любомирівка, Солдатське, Правдине, Мирне та Олександрівка.

Війна в Україні: як ЗСУ дають відсіч ворогу

Контрнаступ Збройних сил України триває. Захисники нашої країни продовжують звільняти від рашистів українські землі. Учора Зеленський повідомив про нові успіхи ЗСУ на Херсонщині, за добу там було звільнено й стабілізовано три населені пункти. Окрім цього президент України анонсував плани, які порадують українців та засмутять окупантів.

Коли рашисти тікають, вони залишають чимало зброї. У мережі вже жартують, що це "ленд-ліз" від окупантів. За інформацією WSJ, російська армія стала головним постачальником важкого озброєння для ЗСУ. Аналітики ISW також повідомили, що контрнаступ ЗСУ на Харківщині ще не досяг піку. Північні та південні контрнаступи України, імовірно, змушують Кремль віддавати пріоритет захисту одного району операцій на шкоду іншому.

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