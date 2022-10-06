За словами президента, за результатами засідання Ставки Верховного Головнокомандувача прийняті звіти й затверджені плани, які точно порадують українців.

Президент Володимир Зеленський анонсував плани, які порадують українців та засмутять російських окупантів.

Про це він заявив у відеозверненні наприкінці 224-го дня війни.

"Провів сьогодні засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Основний пункт порядку денного – це наш рух до звільнення всієї української землі та все те, що необхідно для реалізації нашої оборонної операції. Постачання зброї та боєприпасів, взаємодія з партнерами, матеріальне забезпечення, протидія новим видам озброєння, яке є в окупантів. Звичайно, не можу розголошувати конкретні питання, які обговорювалися Ставкою. Але більшість доповідей, прийняті звіти й затверджені плани точно порадують українців. І точно засмутять окупантів", - заявив глава держави.

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Він наголосив, що загарбники відповідатимуть за все зло, яке завдали Україні.

"Бо за все їхнє зло вони відповідатимуть. Відповідатимуть перед нашою зброєю, перед українським судом і перед міжнародним правом. Ніхто з них від цього не втече", - запевнив Зеленський.

Репарації Росії для України: деталі

Президент Зеленський закликав світ підтримати резолюцію щодо зобов’язання Росії з виплат репарацій. За словами Зеленського, післявоєнна справедливість просто неможлива без компенсації Росією Україні за всі втрати й руйнування.

Він підкреслив, що Росія повинна повною мірою заплатити за розв’язані нею жорстокість і руйнування.

"І хоча у випадку з Росією це непросто, але цілком реально. Відповідний порядок юридичних кроків зрозумілий. Ми можемо представити його всім зацікавленим суб'єктам", - сказав Зеленський.

Президент України зазначив, що всі, хто вивчав юриспруденцію, аналізували вирок Нюрнберга.

"І я впевнений, що буде час, коли студенти, які так само вивчатимуть право, зможуть порівняти текст нюрнберзького вироку з текстом того вироку, який буде ухвалений спеціальним трибуналом щодо злочину агресії Росії проти України. Але не тільки. Вони також вивчатимуть і досвід компенсації Росією всіх збитків, завданих цією війною", - наголосив Зеленський.

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