Пошкоджені промислові об'єкти, багатоповерхівки, автозаправка, зруйновано будівлю ЦНАПу.

Окупанти вдарили по Краматорську, Слов'янську та Миколаївці на Донеччині, поранена людина.

Про це у Telegram-каналі повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Одразу по трьом містам одночасно ударили російські окупанти сьогодні вдень. Під вогонь потрапили Краматорськ, Слов'янськ та Миколаївка. Пошкоджені промислові об'єкти, багатоповерхівки, автозаправка, зруйновано будівлю ЦНАПу. Наразі відомо про щонайменше одну поранену людину", - повідомив голова Донецької ОВА. Відео дня

За його словами, зараз на місці обстрілів працюють рятувальники і правоохоронці, які розбирають завали й документують злочини російських окупантів.

Війна в Україні: актуальні дані

На півдні й у Харківській області триває контрнаступ Збройних сил України, оголошений наприкінці серпня. За словами президента Володимира Зеленського, всього з початку вересня ЗСУ звільнили близько 2 тисяч квадратних кілометрів.

Генштаб звітує про десятки деокупованих сіл. 8 вересня стало відомо про взяття під контроль Балаклії, західні ЗМІ пишуть про звільнення Ізюму, бої тривали у Куп’янську – важливому залізничному сполученню окупантів.

На думку американських високопосадовців, є ознаки того, що нинішній наступ може бути раннім етапом наступу, який може значно відсунути лінію фронту Росії.

Водночас у Міноборони РФ відведення військ з Харківської області називають перегрупуванням – розбиті сили нібито кинуть на Донецький напрямок.

Разом з тим станом на 10 вересня окупанти не полишали спроб іти у наступ у районах 8 населених пунктів на Донбасі. Спроби були рішуче відбиті ЗСУ.

З початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували вже 52 650 окупантів і знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

Вас також можуть зацікавити новини: