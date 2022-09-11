На прощання росіяни близько 02:30 ночі обстріляли Золочів. Пошкоджень зазнали два будинки.

Окупаційна армія РФ пішла з території прикордонної Золочівської громади на Харківщині.

Про це 11 вересня Суспільному заявив голова громади Віктор Коваленко.

"Люди бачили, як вони сідали в автобуси й виїжджали з населених пунктів, які були тимчасово окуповані, це Турово, Макарово. На сьогодні, за даними місцевих, москалі відійшли звідти у сторону Козачої Лопані, а російські військові, які стояли біля Уд, покинули свої позиції й відійшли на територію РФ", - сказав Коваленко. Відео дня

На прощання рашисти близько 02:30 ночі обстріляли Золочів. Пошкоджень зазнали два будинки.

Війна в Україні: актуальні дані

ЗСУ офіційно пішли в контрнаступ на півдні наприкінці серпня. Станом на 9 вересня, за підрахунками Інституту вивчення війни захисники відбили у ворога 2,5 тисячі квадратних кілометрів.

За словами представника ОК "Південь" Наталії Гуменюк, ЗСУ в різних напрямках на півдні просунулися на відстань від двох до декількох десятків кілометрів.

Контрнаступ на півдні триває одночасно з операціями українських сил на лінії Харків – Ізюм. Українські сили продовжують щодня атакувати російські понтонні та поромні переправи на півдні, проте зберігають сувору оперативну тишу.

11 вересня 2022 року голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив про те, що росіяни пакують награбоване і біжать. Російські військові залишають навіть міста, які були окуповані ще у 2014 році.

Станом на 11 вересня до виходу на держкордон на Харківщині ЗСУ залишалося пройти ще 50 кілометрів.

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