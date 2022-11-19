Обійшлося без постраждалих.

Російські окупанти випустили по Дніпропетровщині понад 60 снарядів з "Градів" та важкої артилерії.

Про це у Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Нікопольщина уночі знову здригалася від ворожих пострілів. Росіяни обстріляли з "Градів" та важкої артилерії три громади - Нікопольську, Марганецьку та Мирівську. Скерували на мирні міста та села понад 60 снарядів. Люди цілі. Пошкоджене житло, господарські споруди та автівки. Деталі обстрілів ще уточнюються", - розповів він.

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У інших районах області, за словами Резніченка, спокійно.

Обстріли Дніпропетровщини

Російські окупанти постійно обстрілюють Дніпропетровську область з різних видів озброєння. Особливих ударів зазнають Нікополь та Кривий Ріг. Внаслідок ударів гинуть люди, а інфраструктура зазнає значних руйнувань.

Так, вночі 22 жовтня окупанти обстріляли з РСЗВ та важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини. Тоді в місті були пошкоджені понад 20 будинків та кілька газогонів, обірвані лінії електропередач. Тоді без світла залишилися майже тисяча родин.

У ніч на 1 листопада окупанти запустили по Нікополю 40 снарядів. Ворог понівечив 14 багатоповерхових та приватних будинків. А 3 листопада РФ знову вдарила по інфраструктурі Дніпропетровщини, над областю за ніч збили 4 дрона-камікадзе.

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