У Нікополі понівечені 20 багатоповерхових та приватних будинків, коледж, газогін та лінії електропередач, знеструмлена насосна станція місцевого водоканалу.

Окупанти випустили понад 70 снарядів з "Градів" та важкої артилерії по Дніпропетровщині.

Про це у Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Понад 70 російських снарядів прилетіли вночі на Нікопольщину. Росіяни направили свої "Гради" та важку артилерію на чотири громади - Мирівську, Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську. Люди не ушкоджені. Найбільше постраждав Нікополь. Там понівечені 20 багатоповерхових та приватних будинків, з десяток господарських споруд, коледж, автівки, газогін та лінії електропередач. Без електрики 6 000 абонентів. Через обстріл знеструмлена й насосна станція місцевого водоканалу. Понад 40 тис. родин лишилися без води. Енергетики уже лагодять лінії", - повідомив він.

Відео дня

Резніченко також повідомив, що в інших районах області минулося без ворожих атак.

Обстріли Дніпропетровщини

Російські окупанти постійно обстрілюють Дніпропетровську область з різних видів озброєння. Особливих ударів зазнають Нікополь та Кривий Ріг. Внаслідок ударів гинуть люди, а інфраструктура зазнає значних руйнувань.

Так, вночі 22 жовтня окупанти обстріляли з РСЗВ та важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини. Тоді в місті були пошкоджені понад 20 будинків та кілька газогонів, обірвані лінії електропередач. Тоді без світла залишилися майже тисяча родин.

У ніч на 1 листопада окупанти запустили по Нікополю 40 снарядів. Ворог понівечив 14 багатоповерхових та приватних будинків. А 3 листопада РФ знову вдарила по інфраструктурі Дніпропетровщини, над областю за ніч збили 4 дрона-камікадзе.

Вас також можуть зацікавити новини: