Україна веде роботи з повернення маленьких українців.

Росія вивозить українських дітей з тимчасово окупованих територій. Рашисти не планують відкривати школи і просто крадуть підростаюче покоління.

Подробиці військового злочину Росії в новому випуску проекту "Аргумент" розкрив голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай.

Він розповів, як Україна повертатиме дітей, яких вивозить РФ, якщо населений пункт, де живуть їхні сім'ї, буде деокуповано.

"Якщо вивозять, то вивозять на територію РФ. Відповідно доведеться тільки через якісь міжнародні майданчики намагатися повертати цих дітей", - зазначив Гайдай.

За його словами, Україна веде роботу з повернення дітей вже зараз. Ця робота ведеться спільно з Міністерством реінтеграції. Крім цього, веде регулярне спілкування між профільним заступником Гайдая і Міністерством. Всю інформація, яка є у глави ОВВА, передається.

"За останньою інформацією, окупанти планують зробити тривалі канікули і вивозити дітей у бік Росії. У мене немає 100% підтвердження цієї інформації, але вона має право на життя, тому що навіть ремонтні роботи в школах, які були розпочаті два-три тижні тому, зупинені. Ремонтні бригади виїхали за межі Луганської області. І медичний персонал, який приїжджав з Росії, теж весь виїхали. Тому, скільки вони ще зможуть вивезти дітей під егідою канікул, ми, на жаль, не знаємо. Але тенденція небезпечна", - додав Гайдай.

Росія краде дітей з України: що відомо про військовий злочин країни-агресора

Ще в квітні стало відомо, що РФ краде дітей з України. Тоді окупанти передали 27 сиріт в сім'ї росіян в Підмосков'ї.

Також повідомлялося про те, що такі злочини відбуваються і на Луганщині. У Лисичанську рашисти придумали, як викрасти дітей і цинічно обдурити їх батьків. Окупанти вивозять маленьких українців під приводом "навчання в закритих школах" і навіть нібито "оздоровлення".

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