Вже відомо про факти, коли українських дітей незаконно всиновлюють в Росії.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій працює над поверненням 32 незаконно депортованих до Росії дітей, чиї батьки перебувають в Україні.

Про це повідомила віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ми знаємо, яких дітей викрали, й вимагаємо від Росії їх повернути. Станом на сьогодні в нас проводиться робота щодо повернення 32 дітей, які перебувають на території Російської Федерації, але мають батьків тут, і батьки хочуть повернути таких дітей", - сказала вона.

Відео дня

Крім того, Верещук розповіла, що є факти, коли депортованих до Росії українських дітей незаконно всиновлюють.

"Такі батьки притягуватимуться до кримінальної відповідальності за незаконне всиновлення українських дітей", - додала вона.

РФ викрадає дітей з України: що відомо

Ще у квітні окупанти передали 27 сиріт в сім'ї росіян в Підмосков'ї. 1 вересня заступник голови Комітету Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики Павло Сушко заявив, що з початку повномасштабної війни щонайменше 557 тисяч українських дітей були незаконно вивезені до Росії.

11 вересня у Мінреінтеграції повідомили про повернення до України з Росії 31 вивезеної окупантами дитини. За деякими даними, з початку повномасштабного вторгнення РФ вивезла на свою територію понад 1,185 млн українців. Європарламент 15 вересня засудив депортацію Росією цивільних осіб з України та незаконне усиновлення українських дітей.

2 жовтня стало відомо, що окупанти вивезли в Московську область ще 76 дітей-сиріт з Луганської області. Сьогодні голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що рашисти планують й надалі вивозити дітей на "оздоровлення".

Вас також можуть зацікавити новини: