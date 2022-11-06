При цьому вони продовжують зазнавати втрат на цьому напрямку.

Росіяни продовжують пити і стріляти один в одного у зоні бойових дій, свідчать перехоплення Головного управління розвідки Міноборони України.

"Позавчора взагалі що творилося. Тут же зліва від нас "розвідоси", ну, розвідка. Вночі схоплююся, щось близько 12 вечора, стрілянина йде біля нас прямо. Виявляється, "разведоси" пішли за провізією, і вони дивляться в нічник, переплутали з х***ами, і давай в один одного х***ити, коротше. Там поранені є. Вони йдуть до нас, а нас командир не попередив, мало не пристрелили їх там", – розповів окупант, що знаходиться в Херсонській області, в розмові з дружиною.

Також російський загарбник розповів, як він і його товариші по службі змогли знайти алкоголь і почали бити один одного.

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"Ми, я і ще двоє, три людини з нашої роти, поїхали в місто Безводне, кілометрів 10 від нас. Порожнє селище. Ми там н***я не знайшли, ні картоплю, нічого. Знайшли пасічника мужика, х***а теж, як хотілося його пристрелити. А нам солдати кажуть, ви уваги не звертайте, він чистий укроп. ... Взяли 50 літрів вина. Ось ти прикинь, 40 осіб злягли. Комусь ї***о б'ють, хтось стріляє. П***ець, що тут творилося вчора. Начпрод у нас є, ну хто видає хавку, йому прикладом по ї***у раз шість дали", – розповідає він.

Окупант також підтвердив інформацію дружини про великі втрати серед жителів Міаса (Челябінська область РФ), звідки він родом.

"35 "двохсотих", 1 "трьохсотий". Це наші, міасівські. Це куди нас хотіли відкотити, вивести. Вони самі трохи винні, стовпилися біля машини, лягли біля "Уралу". І машину в***ли. Таке не можна робити і кучкуватися", – зазначає він.

Ситуація на фронті: Херсонський напрямок

До 21 жовтня у Херсонській області ЗСУ звільнили понад 80 населених пунктів.

Аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що окупанти можуть перейти на лівий берег Дніпра і здати Херсон.

"Адміністрацію" окупантів вже перемістили в Скадовськ. А в Херсоні зникають прапори РФ.

Водночас в оперативному командуванні "Південь" попередили, що росіяни можуть намагатися створити враження, що залишили населені пункти.

Окупанти готуються до вуличних боїв і розміщують підрозділи в будинках жителів Херсона і найближчих населених пунктів, переодягається в цивільний одяг.

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