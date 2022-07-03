"Суперкомандири" напилися та стріляли у бік зв'язківців, а в так званій "ДНР" на війну мобілізували 19-річного хлопця з зором мінус сім.

Окупанти влаштовують між собою п'яні перестрілки та продають техніку. Рашисти п'ють, крадуть та "воюють" самі з собою.

Про це свідчить нове перехоплення телефонної розмови військового з так званої "ДНР", яку опублікували у Telegram-каналі Головного управління розвідки МО України.

Окупант розповів своїй матері, що до їхнього підрозділу мобілізували 19-річного хлопця з зором мінус сім. Він став снайпером. Згодом хлопець загинув, а його батьки навіть не отримають ніякої компенсації.

"Полкана (полковника) нашого посадили, Ставра. У нас в "ДНР" за те, що він десять КАМАЗів наших продав кудись. Ми були в Пісках (зруйноване передмістя Донецька). Нам цей Ставр грьобаний казав, шо ми всі тут здохнемо", - пожалівся рашист.

На цьому "пригоди" армії так званої "ДНР" не закінчуються. Рашисти напиваються та влаштовують між собою стрілянину.

"Ми вчора ввечері з посту прийшли. Чуємо, на боці зв’язківців така стрілянина почалась. І вибухи, і стрілянина. Думали, хрін знає що. А потім прислухались – тільки один автомат стріляє. А сьогодні інформація – наші чудові суперкомандири, зрозуміло, під синім змієм, вирішили постріляти в бік зв’язківців. Пацан каже: я от встиг лягти і чув як над головою літало. Кинули гранату біля будинку, осколком посікло. Вибухнула поруч з БК (боєкомплект). Командири", - розповів окупант.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що терорист Гіркін "розніс" путінський режим через недавні події на фронті.

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