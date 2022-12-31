Російські війська посилили адміністративно-поліцейський режим на окупованій території.

Російські загарбники заблокували для виїзду громадян Генічеськ і сусідні села.

Як повідомляє в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 Генеральний штаб Збройних сил України, окупанти встановили суворі правила.

"Російські окупаційні війська посилили адміністративно-поліцейський режим на період проведення новорічних свят в окремих населених пунктах тимчасово зайнятої території", - йдеться у зведенні.

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Зокрема, з 31 грудня 2022 року по 6 січня 2023 року закрили на виїзд місто Генічеськ Херсонської області, а також заборонили виїзд жителям навколишніх сіл.

Як повідомляв УНІАН, у тимчасово окупованому Генічеську окупанти проводять приховану мобілізацію під виглядом набору у "поліцію".

Раніше Генічеськ був проголошений рашистами новою столицею Херсонщини після того, як ЗСУ звільнили обласний центр місто Херсон.

Ситуація на фронті: основні подробиці

У Генштабі повідомили, що станом на 31 грудня українські захисники ліквідували 105 960 окупантів.

Щодня бійці ЗСУ відбивають штурми окупантів у районах кількох населених пунктів. Найбільш запеклі бої йдуть навколо Мар'їнки, Авдіївки та Бахмута — міста-фортеці, яке протягом довгих місяців не можуть захопити рашисти завдяки героїзму захисників України.