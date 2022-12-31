Ворог невдало намагається проводити наступ у Луганській та Донецькій областях.

За добу українські військові відбили атаки російських окупантів в районах 15 населених пунктів Луганщини та Донеччини. Противник і далі веде наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках.

"На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається стабільною, формування наступальних угруповань противника не виявлено", - йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 6:00.

Зазначається, що за минулу добу наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Невське, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Білогорівка, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Нью-Йорк, Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка і Мар’їнка Донецької області.

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Як вже повідомляв УНІАН, учора Зеленський підтвердив просування ЗСУ на Донбасі. Він подякував українським військовослужбовцям, які це забезпечують.

Згодом українські військові показали, як штурмували селище в Луганській області. Противник зазнав втрат у техніці та особовому складі, частину окупантів було взято в полон.

Окрім цього, міністр оборони України Резніков звернувся до росіян.За його словами, сьогодні росіяни думають чим прикрасити святковий стіл, але "за боєм курантів ви можете не почути стукіт у двері - це постукає воєнком".

"Напередодні нового року я звертаюся до громадян Росії, які є військовозобов'язаними. В першу чергу, це стосується жителів великих російських міст. Я точно знаю, що у вас залишився приблизно один тиждень, поки ще є хоч якийсь вибір. На початку січня російська влада закриє кордони для чоловіків, потім оголосять воєнний стан і почнуть чергову хвилю мобілізації. Кордони теж будуть закриті і в Білорусь", - зазначив він.

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