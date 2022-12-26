У тимчасово окупованому Генічеську, який російські загарбники зараз вважають "столицею" Херсонської області, окупанти проводять приховану мобілізацію під виглядом набору у "поліцію".
Як повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, цих "поліцейських" залучають, зокрема, до роботи на блокпостах.
"У Генічеську, який окупанти зараз вважають своєю столицею Херсонської області, наразі оголосили набір в окупаційну поліцію. Якщо спочатку зазначали, що ця окупаційна поліція має відповідати виключно за безпеку у місті, то згодом виявилось, що цих поліціянтів-колаборантів все ж таки почали залучати для чергування на блок-постах, почали перекидати ближче на лівий берег. Тобто фактично ось така прихована мобілізація через поліцію в Генічеському районі", – заявив він.
За словами Хланя, цих же "поліціянтів" примусили супроводжувати колону російських військових, яка рухалась в бік міста Олешки.
"До речі, наша артилерія відпрацювала цю колону. І задвохсотили, зокрема, колаборантів-поліціянтів, які супроводжували ці колони", – поділився депутат.
Війна в Україні: що відбувається на Херсонщині
Російські окупанти роблять регулярні спроби переправити диверсійно-розвідувальні групи на правий берег Дніпра в Херсонській області. Українські бійці їх знищують.
У Горностаївці Херсонської області російські окупанти запровадили цілодобову комендантську годину. Рашисти заборонили людям виходити на вулицю з 25 грудня по 3 січня.
При цьому ворог не припиняє обстріли звільнених територій Херсонщини. 24 грудня російські окупанти 71 раз обстріляли територію області. Вони вбили 16 осіб, а ще 64 отримали поранення різного ступеня тяжкості.