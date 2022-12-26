Цих "поліціянтів"-колаборантів відправляють чергувати на блок-пости та змушують супроводжувати колони військової техніки.

У тимчасово окупованому Генічеську, який російські загарбники зараз вважають "столицею" Херсонської області, окупанти проводять приховану мобілізацію під виглядом набору у "поліцію".

Як повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, цих "поліцейських" залучають, зокрема, до роботи на блокпостах.

"У Генічеську, який окупанти зараз вважають своєю столицею Херсонської області, наразі оголосили набір в окупаційну поліцію. Якщо спочатку зазначали, що ця окупаційна поліція має відповідати виключно за безпеку у місті, то згодом виявилось, що цих поліціянтів-колаборантів все ж таки почали залучати для чергування на блок-постах, почали перекидати ближче на лівий берег. Тобто фактично ось така прихована мобілізація через поліцію в Генічеському районі", – заявив він.

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За словами Хланя, цих же "поліціянтів" примусили супроводжувати колону російських військових, яка рухалась в бік міста Олешки.

"До речі, наша артилерія відпрацювала цю колону. І задвохсотили, зокрема, колаборантів-поліціянтів, які супроводжували ці колони", – поділився депутат.

Війна в Україні: що відбувається на Херсонщині

Російські окупанти роблять регулярні спроби переправити диверсійно-розвідувальні групи на правий берег Дніпра в Херсонській області. Українські бійці їх знищують.

У Горностаївці Херсонської області російські окупанти запровадили цілодобову комендантську годину. Рашисти заборонили людям виходити на вулицю з 25 грудня по 3 січня.

При цьому ворог не припиняє обстріли звільнених територій Херсонщини. 24 грудня російські окупанти 71 раз обстріляли територію області. Вони вбили 16 осіб, а ще 64 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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