Країна-терорист другий день поспіль продовжує масовану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури України.

Російська Федерація протягом сьогоднішнього дня здійснила 33 обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури України.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Росія не зупиняється у своїх спробах зруйнувати нашу енергетичну інфраструктуру. За даними ДСНС, цієї доби вже зафіксовано 33 обстріли. Ворог продовжує витрачати десятки ракет ціною в сотні мільйонів доларів на те, аби українці день-два побули без світла. Але ми єдині й ми вистоїмо", - написав він.

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Також він додав, що під час вчорашніх обстрілів було знеструмлено 3900 населених пунктів, уже зараз енергетикам та рятувальникам вдалося відновити електропостачання в більшості регіонів.

"У 3800 населених пунктів повернулося світло. Стабілізовано постачання електрики в західних областях, практично повністю заживлений Харків і Харківська область. Тривають відновлювальні роботи для забезпечення енергоживлення центральних регіонів та Києва. Їх планується завершити протягом кількох днів", - написав він.

Шмигаль знову звернувся до українців з проханням обмежити споживання електроенергії в години пік.

"З 17:00 до 23:00 просимо не вмикати енергомісткі прилади: електроплити, електрочайники, електроінструменти, обігрівачі та кондиціонери, духовки та праски, мікрохвильові печі, кавоварки, пральні та посудомийні машини. Це дуже важливо для стабільної роботи нашої енергосистеми. Вчора українці по всій країні, відгукнувшись на заклик, добровільно зменшили споживання електроенергії в середньому на 10%. Дякуємо всім, хто зробив свій внесок у нашу енергостабільність", - написав він.

Також прем'єр додав, що у зв’язку з необхідністю відновити пошкоджену критичну інфраструктуру в деяких регіонах застосовується графік відключень електроенергії.

"Важливо розуміти, що такі обмеження споживання не пов’язані з дефіцитом потужності в енергосистемі, а виключно з необхідністю проведення відновлювальних робіт. Зараз немає жодної потреби ані в аварійній допомозі з боку європейських країн, ані в імпорті електричної енергії. Така можливість за потреби в нас існує", - зазначив Шмигаль.

Масовані ракетні атаки РФ: що відомо

Як повідомляв УНІАН, зранку 10 жовтня Росія здійснила атаки на низку областей України. Зокрема, вибухи лунали у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Дніпропетровській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях. Внаслідок масованого ракетного удару 10 жовтня постраждала інфраструктура понад 30 міст та населених пунктів.

11 жовтня, обстріли продовжилися. Зокрема, російські загарбники завдали удару по двох об'єктах енергетики у Львівській області. Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, за сьогодні у небі над різними областями України було знищено вже мінімум 18 російських ракет.

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