Голова уряду звернувся до українців із проханням на ці кілька днів обмежити споживання електроенергії, особливо у вечірні години.

Більшість об'єктів енергетичної інфраструктури України, які були пошкоджені внаслідок масованого ракетного удару росіян, буде відновлена вже сьогодні, а частина запрацює завтра.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Десятки ракет влучили в об’єкти енергетичної інфраструктури в 11 областях і місті Києві. Електропостачання порушено практично по всій країні. У 8 регіонах є проблеми з водопостачанням. Уряд разом з усіма відповідальними відомствами розпочав реалізацію оперативного плану відновлення пошкоджених об’єктів. За попередньою інформацією, більшість об'єктів енергетичної інфраструктури зможемо відновити вже сьогодні. Частина запрацює завтра. Вже відновлено енергопостачання в місті Суми, йде процес у Житомирі та Харкові. Введено графік аварійних відключень у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях", - написав він.

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Також він звернувся до всіх українців із надзвичайно важливим проханням – обмежити споживання електроенергії, особливо у вечірні години, на ці кілька днів, поки йде відновлення та ремонтні роботи.

"За можливості не вмикайте найбільш енерговитратні прилади (електрообігрівачі, бойлери, електроплити, мікрохвильовки, пральні машини, електрочайники, кавоварки, праски). Це зменшить навантаження на нашу енергосистему та дозволить максимально швидко відновити інфраструктуру", - написав голова уряду.

Масові ракетні удари Росії по Україні 10 жовтня

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня Росія здійснила масовану ракетну атаку на низку областей України. Зокрема, вибухи було чутно у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях. Зафіксовані влучання по об'єктах критичної інфраструктури, є жертви серед мирних жителів.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 11:34 Росія випустила по Україні 83 ракети, 43 із них було збито. Удари по території нашої країни завдавалися з акваторій Каспійського моря і Нижнього Новгорода, а також з території Білорусі. Окупанти також задіяли 17 дронів-камікадзе типу Shahed 136, які випустили з території тимчасово захопленого Криму та Білорусі.

За словами голови уряду Дениса Шмигаля, станом на 11:00 пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах і місті Києві.

Через пошкодження в низці регіонів спостерігаються перебої з електропостачанням і зв'язком. Зокрема, міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що через російські обстріли застосовуються графіки аварійного відключення електропостачання споживачам у Києві та області. А у Львові внаслідок ракетних ударів російських окупантів близько 90% міста перебуває без електропостачання, трамваї та тролейбуси не курсують.

В Офісі президента закликали українців сьогодні з 17:00 до 22:00 обмежити споживання електроенергії. Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус розповів, яку техніку треба вимкнути, щоб розвантажити мережу.

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