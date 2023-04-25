У СІЗО Сімферополя волонтер, відомий як Маріо, піддається тортурам.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець вимагає від російських окупантів негайного звільнення 75-річного іспанського волонтера Мар'яно Гарсіа Калатаюда. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Російські окупанти незаконно утримують іспанського волонтера Мар'яно Гарсіа Калатаюда, також відомого як Маріо, в СІЗО Сімферополя, де він піддається тортурам", - наголосив омбудсмен.

Він розповів, що підданий Королівства Іспанії, який понад вісім років проживав в Україні, зник 19 березня 2022 року в тимчасово окупованому Херсоні після участі в акції "За єдність України".

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"У жовтні 2022 року правозахисникам стало відомо, що Маріо тримають у СІЗО Сімферополя, проте офіційне підтвердження з'явилося лише зараз від воєнної прокуратури Чорноморського флоту РФ, яка вказує на нібито його "причетність до дій, спрямованих на заподіяння шкоди безпеці Росії", - написав Лубінець.

За словами колишнього співкамерника іспанського волонтера, 75-річний Маріо піддається в СІЗО тортурам з боку російських силовиків: у нього є синці від ударів по ногах, він втратив частину зубів і зазнав жорстокого поводження з боку тюремної охорони. Його тіло вкрите шрамами.

"До нього досі не пускають ані іспанського консула, якому навіть не повідомили про затримання Мар'яно Гарсіа Калатаюда, ані адвоката, який має на це ордер", - наголосив уповноважений.

Так, він звертає увагу світової спільноти на кричущі порушення Росією норм міжнародного гуманітарного права. "Вимагаю негайного звільнення цивільної особи підданого Королівства Іспанії Мар'яно Гарсіа Калатаюда, а також усіх цивільних громадян України, які відповідно до Женевської конвенції, не мають утримуватися за фейковими звинуваченнями в місцях несвободи на непідконтрольній території України або в РФ", - наголосив Лубінець.

Він підкреслив, що насильницькі зникнення, незаконні арешти цивільних, депортація до Росії чи на окуповані нею території, катування та нелюдське поводження під час російського вторгнення є воєнними злочинами та злочинами проти людяності для національних та міжнародних механізмів правосуддя.

"Для країни-агресора не існує кордонів. Тому притягнення Російської Федерації до відповідальності - мета України та обов'язок всього демократичного світу!", - наголосив омбудсмен.

Росія бере у полон цивільних - головне

11 січня уповноважені з прав людини України та Росії Дмитро Лубінець та Тетяна Москалькова зустрілися в Анкарі. Уповноважений ВР з прав людини відзначив певні зрушення у переговорах: відбувся прогрес в обміні списками полонених та безвісти зниклих. Також сторони обговорили звільнення осіб, які перебувають в російському полоні з 2014 року.

Згодом Лубінець повідомив, що Росія затягує процес реалізації раніше досягнутих домовленостей щодо повернення цивільних заручників та репатріації важкопоранених і тяжкохворих військовополонених.

24 квітня президент України Володимир Зеленський зазначив, що відбувається постійна робота над звільненням з російського полону цивільних українців. Він нагадав, що з початку вторгнення було звільнено лише 140 цивільних.

Як відомо, у полоні російських окупантів вже понад рік перебуває кореспондент УНІАН Дмитро Хилюк. Його разом із батьком російські військові захопили під час окупації Київщини на початку повномасштабного вторгнення. Згодом батька Хилюка відпустили.

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